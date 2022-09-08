Владивосток, , 10:50 — REGNUM Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что Индонезия не отказывается от закупки российских истребителей. Об этом индонезийский посол заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Хосе Таварес заверил, что военно-техническое сотрудничество с Россией продолжается.

«У нас есть соглашение, мы не отменяли его. Мы всегда закупаем военную технику в разных местах, у разных стран и продолжим это делать. Наша военная техника приобретена в разных странах, и для нас очень важна ее оперативная совместимость. Соглашение сохраняется, его реализация — только вопрос времени», — пояснил посол Индонезии.

Напомним, Индонезия и Россия подписали соглашение о покупке 11 истребителей Су-35. В 2018 году Индонезия согласилась приобрести российские истребители на сумму $1,14 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия отказалась от планов закупки истребителей Су-35 у России и вместо этого присматривается к американским F15 и французскому Dassault Rafales.

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