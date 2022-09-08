Рязань, , 10:56 — REGNUM В 2022 году индекс промышленного производства Рязанской области составил 111%. Об этом в социальных сетях заявил врио губернатора Павел Малков.

Промышленность ИА REGNUM

Руководитель региона 7 сентября обсудил стратегические вопросы развития области с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. По данным Павла Малкова, в социально-экономической ситуации прослеживается положительная динамика, объём отгрузки промышленной продукции составил 290 млрд рублей, индекс промпроизводства — 111%. В регионе на 27% выросли темпы ввода жилья — это 460 тысяч кв. м, в 2,5 раза возросло производство лекарственных препаратов, на 11% увеличилось производство пищевой продукции.

«Ведётся работа в части импортозамещения — реализуются два специнвестконтракта. В том числе по уникальным разработкам в сфере фармацевтики», — отметил врио губернатора.

Аграрии региона собрали уже около трёх миллионов тонн зерновых.