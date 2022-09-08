Тбилиси, , 17:34 — REGNUM Грузинская полиция произвела арест ряда лиц, осуществлявших незаконную торговлю наркотиками в нескольких регионах страны, сообщает 7 сентября poliсe. ge.

Арест U.S. Department of Defense

В общей сложности было арестовано 16 человек, из них 14 являются непосредственно наркотоговцами. В качестве вещественных доказательств полиция изъяла наркотики, проданные обвиняемыми. Также были изъяты денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта наркотиков.

В рамках расследования в результате негласных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании постановления суда, было установлено, что задержанные лица размещали наркотики в разных местах для дальнейшей реализации и фотографировали места расположения этих тайников.

Наркоторговцам грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.