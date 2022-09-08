Москва, , 10:47 — REGNUM Несогласованность монетарных политик Японии и США будет способствовать дальнейшему падению курса японской иены к американскому доллару. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Йены

«Существовали внутренние проблемы японской экономики, которые способствовали рекордному падению курса японской валюты, — сказал он. — Это системное отставание от запланированных темпов восстановления после пандемии и отрицательные последствия роста цен на энергоносители и сырье в результате санкционной политики коллективного Запада. Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что будет упорно придерживаться своей стратегии смягчения денежно-кредитной политики и рекордно низких базовых процентных ставок для стимулирования экономической активности в стране».

По словам Ильинского, системная несогласованность монетарных политик Японии и США будет вести к дальнейшему снижению курса иены к доллару.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что именно жесткая монетарная политика ФРС привела к рекордному падению курса японской иены.

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