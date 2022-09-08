Осло, , 10:46 — REGNUM В Норвегии оценили возможности зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS. Как сообщили в компании Raytheon Technologies, испытания проводились 7 сентября совместно с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace.

ЗРК NASAMS Soldatnytt

«Этот эксперимент демонстрирует гибкость NASAMS, предоставляя оператору расширенные возможности ведения огня для успешного выполнения сложных сценариев угрозы с использованием различных ракет», — отметил Эйрик Ли, президент Kongsberg Defence & Aerospace.

Отмечается, что во время теста была испытана возможность ЗРК по запуску трёх видов ракет. Так, комплекс осуществил пуски ракет AIM-9X, AMRAAM, а также ракеты увеличенной дальности AMRAAM-Extended Range.

В компании добавили, что NASAMS — высокоадаптируемое решение для противовоздушной обороны средней дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на закупку зенитно-ракетных комплексов NASAMS для ВСУ. Общая сумма договора составила $182 млн.

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В начале сентября минобороны США отметило, что Вашингтон ещё не передал Киеву NASAMS, поскольку указанные установки пока не произведены. ЗРК будут поставляться киевскому режиму «по мере готовности», указали в Пентагоне.