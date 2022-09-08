Донецк, 8 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Обстрел города Ясиноватая со стороны киевских боевиков зафиксирован 8 сентября, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда на улице Мариуполя

В 10:00 по городу выпустили пять снарядов калибра 155 мм. Обстрел вёлся со стороны села Орловка.

Как сообщало ИА REGNUM, Ясиноватую обстреливали и накануне, 7 сентября. В 18:00 по городу выпустили пять снарядов калибра 155 мм.