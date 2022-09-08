Барнаул, , 10:45 — REGNUM Пример того, как телефонные мошенники начали мстить не поддавшимся на их уловки гражданам, корреспонденту ИА REGNUM привёл алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul:

Мошенники Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

«Один раз в практике даже был случай, когда пришлось наряд ППС вызвать. Человеку позвонили «с банка», он минут 40 мошенников до конвульсий доводил, якобы переводя деньги с банкомата, но, по понятным причинам, всё с ошибкой. В итоге посмеялся и послал в «пешее эротические». Так ему в ответ жулики вызвали несколько такси на его адрес и заказали три доставки еды примерно на две тысячи каждую. Естественно, когда такси приехали, начали «бомбить» звонками гражданина, он был в недоумении. Ну а потом начался у таксистов «счётчик». Он телефон выключил и продолжил делами заниматься.

А после уже включилась «доставка» — остывала еда и тоже горело время. Курьеры звонили в квартиру в домофон (тоже не хочется убыткок на себя вешать). Гражданин, когда открыл, немного поругался с настойчивыми курьерами, что чуть до драки не дошло, и уже соседи позвонили в дежурку, мол в подъезде конфликт. Ребята с ППС, когда опрашивали участников на месте, тогда и разобрались что к чему».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в России телефонные мошенники начали изощренно мстить тем гражданам, которые не поддаются на их уловки и пытаются разыгрывать злоумышленников, проинформировали «Известия» со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.

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