Чебоксары, , 10:42 — REGNUM Из республиканского бюджета Чувашии перечислят почти 141,4 млн рублей на строительство тепловых сетей и водопроводов в Козловке и Шумерле. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Средства выделяются из резервного фонда правительства республики. Главным распорядителем назначен минстрой, бюджетные деньги будут перечислены подведомственному государственному унитарному предприятию «Чувашгаз».

«Выделить […] 141 393 тыс. рублей на реализацию проекта «Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в городе Шумерле и в городе Козловке», — отмечается в документе.

Минстрою поручено в течение двух рабочих дней представить минфину предложения по внесению соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись.

Напомним, планируется строительство пяти коммунальных объектов, из них четыре будут построены в Шумерле, один — в Козловке.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2023 году на строительство тепловых сетей и системы водоснабжения в Шумерле и Козловке планируется направить почти 605 млн рублей, в том числе около 484 млн рублей составят средства Федерального фонда ЖКХ.

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