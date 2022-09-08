Чебоксары, 8 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Из республиканского бюджета Чувашии перечислят почти 141,4 млн рублей на строительство тепловых сетей и водопроводов в Козловке и Шумерле. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Средства выделяются из резервного фонда правительства республики. Главным распорядителем назначен минстрой, бюджетные деньги будут перечислены подведомственному государственному унитарному предприятию «Чувашгаз».

«Выделить […] 141 393 тыс. рублей на реализацию проекта «Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в городе Шумерле и в городе Козловке», — отмечается в документе.

Минстрою поручено в течение двух рабочих дней представить минфину предложения по внесению соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись.

Напомним, планируется строительство пяти коммунальных объектов, из них четыре будут построены в Шумерле, один — в Козловке.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2023 году на строительство тепловых сетей и системы водоснабжения в Шумерле и Козловке планируется направить почти 605 млн рублей, в том числе около 484 млн рублей составят средства Федерального фонда ЖКХ.