Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Вице-председатель Федеральной резервной системы США Лаэль Брэйнард добавила свое имя к длинному списку политиков и финансистов — сторонников более агрессивного повышения ставок, как сообщает Financial Times.

Логотип ФРС США Kurtis Garbutt

Брейнард подтвердила ожидания того, что центральный банк США сделает выбор в пользу третьего последовательного повышения ставки на 0,75 процентных пункта на своем заседании, которое должно состояться 21 сентября.

«Мы будем действовать столько, сколько потребуется для снижения инфляции», — сказала она.

По словам Брейнард, ФРС должна поддерживать уверенность общества в своей способности обуздать инфляцию в долгосрочной перспективе. Однако в какой-то момент может возникнуть риск чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики, добавила она.

Решительное выступление Брейнард, которую обычно относят к «голубям», а не «ястребам» в вопросах денежно-кредитной политики, прозвучало в тот момент, когда фондовый рынок продемонстрировал ожидания очередного повышения ставки. Вероятность этого события оценивалась в 81%.

Ожидания дальнейшего значительного повышения Федрезервом процентных ставок способствовали росту курса доллара в последние месяцы, оказывая понижательное давление на другие крупные валюты.

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