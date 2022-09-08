Благовещенск, , 10:55 — REGNUM Более года держал дома золото житель Зейского района Амурской области. Драгоценный металл он приобрёл незаконно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Золото самородок

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Стоимость золота оценивается в 11,6 млн рублей, вес металла составлял порядка трёх килограммов. Обнаружили тайник в ноябре 2021 года во время оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 191 УК РФ («Незаконное хранение драгоценных металлов, совершенное в крупном размере»). Суд определил наказанием для амурчанина два года лишения свободы условно и штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Зее Амурской области мужчину подозревают в незаконном приобретении более двух килограммов золота. Амурчанин заплатил за него 5 млн рублей.