Москва, , 10:37 — REGNUM В России пенсии должны индексироваться всем пенсионерам — независимо от того работающий пенсионер или неработающий. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передают РИА Новости.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что инфляция каждый год вносит коррективы в зарплату и пенсии, поэтому очень важно, чтобы пенсия корректировалась в зависимости от инфляции.

«Этот вопрос я и мои коллеги неоднократно поднимали в докладах, представляли их в органах госвласти президенту РФ и считали справедливым, когда все пенсионеры буду в одинаковых условиях», — пояснила Москалькова

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год не предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам.

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