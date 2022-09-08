Москва, , 10:37 — REGNUM Жесткая монетарная политика ФРС привела к рекордному падению курса японской иены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Японская йена

«Жесткая монетарная политика ФРС привела к рекордному падению курса японской иены. Если в начале года ее валютный курс составлял около 115 иен за доллар, то сегодня он упал на четверть и достиг уровня 144 иены за доллар, что является новым антирекордом за последнюю четверть века, — сказал Ильинский. — Сильный доллар США безжалостно давит на мировую экономику. Так, темпы падения японской иены достигли в прошлую неделю среднего уровня 2,5% за торговый день».

По его словам, пока нет никаких сигналов о возможном изменении ситуации на валютном рынке.

«Резкое снижение стоимости японской иены началось сразу после ястребиной речи председателя ФРС Джерома Пауэлла, произнесенной 26 августа, где было заявлено о твердой решимости монетарных властей США поднять базовую процентную ставку, чтобы остановить безудержную инфляцию, несмотря на боль, которую это решение принесет американским домохозяйствам и бизнесу», — заметил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что доллар может подорожать до 160 иен.

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