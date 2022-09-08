Орел, , 10:36 — REGNUM Автомобиль Genesis G90, который заметили СМИ в автопарке правительства Орловской области, был передан администрации орловским бизнесом. Об этом в эфире в социальных сетях 7 сентября сообщил губернатор Андрей Клычков.

Genesis G90 vimeo.com

«Орловский бизнес, который никак не связан с бюджетом, передал в областную администрацию автомобиль. Он не был приобретен за бюджетные деньги. За мной закреплены две машины — одной 12 лет, другой — 8. Закупка нового транспорта была запланирована в этом году, но в связи началом спецоперации было принято решение не тратить средства бюджета на эти цели», — объяснил Клычков.

«Не покупая ничего на деньги налогоплательщиков, эту машину для представительских расходов в нашу область зарегистрировали. Областное имущество должно увеличиваться, тем более если есть возможность не тратить на это бюджетные средства», — добавил глава региона.

Ранее ряд орловских СМИ опубликовал информацию о появлении иномарки Genesis G90 стоимостью, по оценкам, около 10 млн рублей, в парке правительства Орловской области, при том что конкурсных процедур по закупке транспорта не проводилось. Также появилась информация, что в июне данная иномарка попала в автоаварию в Москве.