Тбилиси, 8 сентября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Ираклий Кобахидзе, председатель правящей партии «Грузинская мечта», считает «Единое национальное движение», созданное Михаилом Саакашвили, виновной в потере Абхазии и Южной Осетии, сообщает 7 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«Мы — первое правительство, при котором не было войны, а у России не было территориального продвижения. Единственное, что было неудачным, — это бордеризация, которая является наследием, оставленным предыдущим правительством. Оно потеряло 20% территорий и создали массу проблем, это та же Пицунда, та же бордеризация, всё это их наследие, они оставили его нам. Мы о чём-то громко говорим, о чём-то не говорим и всё делаем в национальных интересах. Предыдущее правительство сделало то же самое, но в обратном порядке», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что власти и СМИ Грузии регулярно обвиняют Россию и Южную Осетию в так называмой «бордеризации», то есть в постоянном захвате приграничных грузинских территорий.