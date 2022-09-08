Уфа, 8 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Новая медицинская бригада из Башкирии выехала в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что 8 сентября 12 сотрудников республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова и республиканской детской клинической больницы отправились в ЛНР для оказания медицинской помощи жителям этой республики.

«В состав медицинской бригады вошли оториноларинголог, эндокринолог, офтальмолог, травматолог-ортопед, хирург, акушер-гинеколог, функциональный и УЗИ-диагност, а также специалисты со средним медицинским образованием», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в ЛНР они будут распределены для работы по медорганизациям в зависимости от существующей потребности в специалистах.

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