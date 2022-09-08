Владивосток, , 10:31 — REGNUM Из-за разрушительных последствий тайфуна «Хиннамнор» режим ЧС межмуниципального характера регионального уровня введён в нескольких муниципалитетах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Последствия затопления села Александр Полегенько © ИА REGNUM

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ЧС 8 сентября объявлен в Дальнереченском, Шкотовском районах, Находкинском, Партизанском городских округах, Анучинском, Кавалеровском муниципальных округах. Более трех тысяч человек и единиц техники задействованы на ликвидации последствий стихии.

Остаются подтопленными 18 многоквартирных, 85 частных домов и 228 придомовых территорий. Без сообщения — 49 населённых пунктов, повреждено 26 мостов. Нет света в 40 сёлах, где проживают более 10 тыс. человек. Электричество вернулось в пяти селах. В Лазовском округе и Партизанском районе нарушена телефонная связь и интернет.

Развернуто семь пунктов временного размещения в Ольгинском, Чугуевском округах и Партизанском районе, в которых размещено 79 человек, в том числе 17 детей. Люди обеспечены всем необходимым.

Для ликвидации последствий ЧС сформирована группировка людей и техники. Особые усилия брошены на восстановление проездов, ведь именно от этого зависит и ремонт энергоснабжения.

«Там, где вода сходит, отсыпаем размытые участки, делаем объезды. По остальным участкам работы возможны только после схода половодья. Для этого привлечены дорожно-строительные компании с тяжелой и специальной техникой», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах и населённых пунктах Приморья, отрезанных от «большой» земли рухнувшими во время тайфуна мостами и размытыми дорогами, начался бензиновый ажиотаж.