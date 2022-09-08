Ереван, 8 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Приграничные позиции вооружённых сил Армении были обстреляны с азербайджанской стороны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

ИА REGNUM Армения

По данным ведомства, инцидент произошёл около 02:30 (01:30 мск) 8 сентября в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы. Огонь якобы вёлся из стрелкового оружия.

«Ответными действиями огонь азербайджанских подразделений был подавлен. С армянской стороны потерь нет», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в минобороны Азербайджана обвинили армянских военнослужащих в обстрелах, которые якобы велись с вечера 7 сентября до раннего утра 8 сентября.