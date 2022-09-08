Москва, , 17:47 — REGNUM Корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, провела комплексные учения по противовоздушной обороне с боевой стрельбой в Карского моря вблизи трассы Северного морского пути. Учения прошли в сложных погодных условиях. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

БПК «Адмирал Левченко» Mil.ru

«Экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений при помощи зенитных ракетных комплексов «Кинжал», артиллерийских установок АК-100 и АК-725, а также скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии — комплексов АК-630», — указано в сообщении.

В ходе учения были отработано противодействие высокоточному оружию условного противника. На судах была проведена постановка пассивных и активных помех при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы. Кроме того, была выполнена постановка аэрозольной защиты отряда кораблей и судов обеспечения. По окончанию зенитных стрельб корабли вступили в морской бой с условным противником и нанесли ей поражение артиллерийским огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября связисты армейского корпуса Северного флота, поднятые по тревоге и совершившие марш на полигоны в Мурманской области, приступили к боевой подготовке в полевых условиях.

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