Владикавказ, 8 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Северной Осетии в настоящее время имеют право на статус «Матери-героини» 32 жительницы республики, родившие десять и более детей. Как только будет установлен порядок присвоения им этого звания, региональное министерство труда осуществит все необходимые в связи с этими процедуры, в том числе сделает выплаты. Об этом сообщила в ходе прямого эфира глава ведомства Алина Айдарова.

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«Мы в настоящее время мониторим ситуацию по республике, сколько у нас потенциальных семей, которые могут претендовать на это звание. Их у нас 32 семьи. Мы сейчас ждем от минтруда России порядок присвоения этого звания», — заявила министр.

Напомним, 15 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня». Его будут удостаиваться женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей. При присвоении звания награждённой женщине будет выплачиваться единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.