Купянск, Украина, 8 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Эвакуация женщин и детей начата в Купянске и Купянском районе Харьковской области из-за обстрелов со стороны вооружённых бандеровских формирований. Об этом 8 сентября рассказал глава администрации города Виталий Ганчев в видеосообщении, размещённом в телеграм-канале пресс-службы администрации региона.

38.mchs.gov.ru Эвакуация

«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований… [Киева], которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города», — сказал он.

Также глава администрации Купянска уточнил, что своими обстрелами киевские боевики нанесли «серьёзный материальный и моральный ущерб» жителям города и района, в результате чего эвакуация остаётся для них единственным способом для спасения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что к консервации домов и подключению их к системе отопления приступают власти в приграничном посёлке Середа.