Пенза, , 10:32 — REGNUM До 2024 года продлили действие налоговых преференций для предпринимателей, ранее осуществлявших деятельность на территории другого региона, но принявших решение зарегистрироваться в Пензенской области. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания области.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

Для предпринимателей с 2021 года в Пензенской области установили пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: 1% — по объекту налогообложения «доходы» и 5% — по объекту налогообложения «доходы минус расходы». Действие этой налоговой льготы заканчивалось в 2022 году.

Для увеличения числа предпринимателей и роста налоговых поступлений в областной бюджет было предложено продлить действие указанной налоговой льготы до 2024 года.

По данным министерства экономического развития и промышленности Пензенской области, в 2021 году пониженной налоговой ставкой воспользовались 84 налогоплательщика. Объем налоговых поступлений от них составил 19,1 млн рублей, за I полугодие 2022 года — 34 млн рублей.

Парламентарии единогласно одобрили законопроект.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области в качестве самозанятых зарегистрировано более 17 тыс. человек. Это в 3,3 раза больше, чем в начале 2021 года. За прошедший год объем поступлений по налогу на профессиональный доход составил 61,3 млн рублей.

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