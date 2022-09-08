Ульяновск, , 10:30 — REGNUM В Ульяновской области исправительной колонии помогут убрать урожай картофеля и вспахать поле за 11,4 млн рублей. Площадь участка составляет 92,5 гектара. Соответствующее извещение о заключении государственного контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Уборка картофеля Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Государственным заказчиком является федеральное казённое учреждение «Исправительная колония № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области». Речь идёт о выполнении сельскохозяйственных работах в Новоульяновске.

Как следует из спецификации, исполнитель должен будет провести работы на площади 92,5 гектара — в частности, копку картофеля, его сортировку и вывоз, уборку ботву на полях, вспашку зяби.

Начальная цена контракта составила11 405 305,51 рубля, источник финансирования — федеральный бюджет.

Как следует из документа, государственный контракт подписан с агрофирмой «Айнетдинов» (Ульяновская область) по указанной выше цене. После подписания контракта даётся 15 дней на оказание услуг со сроком завершения до 30 сентября.

Напомним, что в Ульяновской области в текущем году планируют убрать 2,3 млн тонн зерновых, на конец августа собрано 2 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области в 2022 году посевная площадь в целом возросла, но при этом сократилась площадь посевов зерновых и зернобобовых культур, озимой пшеницы и ржи.

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