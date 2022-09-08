Москва, 8 сентября 2022, 10:30 — REGNUM Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что Москва и Джакарта работают над возобновлением прямых авиарейсов. Об этом индонезийский посол сказал на саммите ВЭФ, который проходит во Владивостоке.
По словам посла, есть определенные требования, которые российские авиакомпании должны выполнить. Среди таких требований — это открытие представительства авиакомпании в Джакарте.
Посол Индонезии Хосе Таварес отметил, что российские авиакомпании заинтересованы в возобновлении авиасообщения. В настоящее время власти Индонезии рассматривают возможность предоставления разрешения на полеты.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил о готовности Индонезии обеспечить безопасность президента Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки», который состоится в ноябре на острове Бали.
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