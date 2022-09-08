Москва, , 10:30 — REGNUM Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что Москва и Джакарта работают над возобновлением прямых авиарейсов. Об этом индонезийский посол сказал на саммите ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

Самолет confused_me

По словам посла, есть определенные требования, которые российские авиакомпании должны выполнить. Среди таких требований — это открытие представительства авиакомпании в Джакарте.

Посол Индонезии Хосе Таварес отметил, что российские авиакомпании заинтересованы в возобновлении авиасообщения. В настоящее время власти Индонезии рассматривают возможность предоставления разрешения на полеты.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил о готовности Индонезии обеспечить безопасность президента Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки», который состоится в ноябре на острове Бали.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия гарантирует безопасность Путина на G20 — посол Таварес