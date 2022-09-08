Купянск, Украина, 8 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Часть населения Купянска будет эвакуирована из-за постоянных обстрелов со стороны киевских боевиков. Такое решение приняли власти Харьковской области. Об этом 8 сентября сообщил глава администрации города Виталий Ганчев.

Megalesius Эвакуация

Он подчеркнул, что «город постоянно находится под террором», киевские вооружённые формирования совершают постоянные ракетные атаки, не оставляя попыток разрушить инфраструктуру города.

«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин», — указал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы администрации региона, Ганчев.

Он добавил, что эвакуация остаётся единственным способом спасти мирных жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 7 сентября, в Сети появились сообщения о том, что ВСУ продолжают наступление в направлении северной дороги на Купянск.