Владивосток, 8 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. До 2025 года высокоскоростной интернет появится в 84 арктических населённых пунктах Якутии. Соответствующее намерение закреплено в соглашениях на VII Восточном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Восточный экономический форум

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«Мы здесь надеемся на поддержку правительства Российской Федерации. Реализовав этот проект, мы реально победим цифровое неравенство в республике», — пояснил глава региона Айсен Николаев.

Он отметил, что цифровизация является важным моментом для эффективного управления самым большим регионом России — Якутией. Кроме того, интернет повысит качество жизни в поселениях и позволит создать новые рабочие места, считают власти республики. Также появится возможность получать удалённые медицинские консультации и дистанционное образование.

Как сообщало ИА REGNUM, Усть-Янский и Верхоянский арктические районы Якутии намерены развивать как части горнопромышленного кластера. Соответствующее соглашение подписали на VII Восточном экономическом форуме представители Минвостокразвития России, Минприроды и Госкорпорации «Росатом». В том числе, на этих территориях появится высокоскоростной интернет.