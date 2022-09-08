Барнаул, 8 сентября 2022, 10:28 — REGNUM Сегодня, 8 сентября, в день 81 годовщины начала блокады Ленинграда, офицеры следственного управления СК России по Алтайскому краю почтили память его героических жителей, сообщает сайт ведомства.
Алтайский край имеет непосредственное отношение к этой дате, так как в годы Великой Отечественной войны принял на своей земле жителей блокадного города, из них 4 тысячи — это дети, которых под бомбежками дорогой жизни обессиленных и измученных голодом доставляли в эшелонах.
«Впоследствии для ленинградцев наш край стал родным домом, дети-блокадники выросли и обзавелись семьями, воспитали детей и внуков, но боль и воспоминания о страшных годах блокады до сих пор остаются в их памяти!», — отметила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.
Она также напомнила, что в Барнауле на Ленинградской аллее стоит памятник, посвященный ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участвовавшим в освобождении Ленинграда. Мемориальный знак в виде метронома, символизирующего пульс блокадного города, разорванного блокадного кольца с громкоговорителем внутри возвышается среди тенистой аллеи.
В трагическую дату офицеры Следственного комитета России по Алтайскому краю, кадеты Барнаульского кадетского корпуса совместно с членами краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и Волонтерами Победы возложили к его подножию цветы и почтили минутой молчания память о жителях города-героя и воинах, его освободивших.
«Мы никогда не забудем этот жестокий урок истории и будем вечно помнить погибших героев, отдавших свою жизнь за наше будущее и мир на Земле!» — подчеркнула Людмила Рязанцева.
Напомним, ровно восемьсот семьдесят два дня продлилась блокада фашистских захватчиков. Лишения, которым подверглись люди, до сих пор сотрясают сердца народа: холод и голод, от которых умирали ленинградцы, бесконечные бомбежки… Но город выжил назло врагу!
Генпрокуратура направила в суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа.
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