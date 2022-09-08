Барнаул, 8 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, в день 81 годовщины начала блокады Ленинграда, офицеры следственного управления СК России по Алтайскому краю почтили память его героических жителей, сообщает сайт ведомства.

Родственники везут на кладбище умершего блокадника

Алтайский край имеет непосредственное отношение к этой дате, так как в годы Великой Отечественной войны принял на своей земле жителей блокадного города, из них 4 тысячи — это дети, которых под бомбежками дорогой жизни обессиленных и измученных голодом доставляли в эшелонах.

«Впоследствии для ленинградцев наш край стал родным домом, дети-блокадники выросли и обзавелись семьями, воспитали детей и внуков, но боль и воспоминания о страшных годах блокады до сих пор остаются в их памяти!», — отметила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Она также напомнила, что в Барнауле на Ленинградской аллее стоит памятник, посвященный ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участвовавшим в освобождении Ленинграда. Мемориальный знак в виде метронома, символизирующего пульс блокадного города, разорванного блокадного кольца с громкоговорителем внутри возвышается среди тенистой аллеи.

В трагическую дату офицеры Следственного комитета России по Алтайскому краю, кадеты Барнаульского кадетского корпуса совместно с членами краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и Волонтерами Победы возложили к его подножию цветы и почтили минутой молчания память о жителях города-героя и воинах, его освободивших.

«Мы никогда не забудем этот жестокий урок истории и будем вечно помнить погибших героев, отдавших свою жизнь за наше будущее и мир на Земле!» — подчеркнула Людмила Рязанцева.

Напомним, ровно восемьсот семьдесят два дня продлилась блокада фашистских захватчиков. Лишения, которым подверглись люди, до сих пор сотрясают сердца народа: холод и голод, от которых умирали ленинградцы, бесконечные бомбежки… Но город выжил назло врагу!

Генпрокуратура направила в суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа.

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