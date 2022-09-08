Брянск, 8 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Массовую фиктивную регистрацию граждан ближнего зарубежья в одном из частных домов Брянка пресекли полицейские, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочие мигранты

Хозяин жилища за короткое время зарегистрировал в принадлежащем ему доме 45 человек. По словам 37-летнего мужчины, «клиентов» он находил на тематических интернет-ресурсах.

Возбуждено уголовное дело, предприимчивому брянцу предъявлено обвинение. Незаконно прописанных иностранцев снимут с регистрационного учёта.