Москва, , 10:26 — REGNUM Многие люди, принимая решения об инвестициях в биткоин, руководствуются мифами, из-за чего совершают ошибки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил эксперт, предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

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«До конца года рынок биткоина останется «медвежьим». Вообще рынок биткоина при всей его волатильности не сложно прогнозировать. Однако есть ряд мифов, из-за которых инвесторы часто принимают ошибочные решения, — сказал Пальченко. – И самый главный из них в том, что биткоин годится для сбережений. Всё наоборот, биткоин — это рисковый актив. Соответственно, он не подходит для сбережений и «тихих гаваней». В него вкладывают «лишние» деньги, «рисковые». А не сбережения на чёрный день. Соответственно, в период роста денежной массы его покупают больше, и растёт его цена. Наоборот, во времена кризисов, спадов экономик, повышения ставки, уменьшения денежной массы из биткоина бегут, цена на него падает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Скрыль заявила о том, почему в РФ полная легализация криптовалют выглядит нецелесообразной.

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