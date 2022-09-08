Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге началась торжественно-траурная церемония цветов и венков в память о жертвах блокады Ленинграда. В Северной столице проходят памятные мероприятия, приуроченные к Дню памяти жертв блокады.

gov.spb.ru Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище

Руководители органов власти, представители ветеранских и общественных организаций, жители и гости города возложат цветы и венки к монументу «Мать-Родина», у вечного огня и к братским могилам, где похоронены сотни тысяч жителей и защитников Ленинграда.

Церемонии возложения цветов проходят и на других городских кладбищах и в памятных местах. Петербуржцы пришли на площадь Победы в Московском районе, к Триумфальной Арке Победы в Красном Селе, к Смоленскому и Серафимовскому кладбищам и другим местам, связанным с блокадой Ленинграда.

Памятные мероприятия продолжатся в Петербурге митингами, выставками, спектаклями и концертами. Отметим, что возле Музея обороны и блокады Ленинграда пройдёт церемония открытия закладного камня будущего памятника блокадным медикам.