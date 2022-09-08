Брюссель, 8 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Власти Грузии провели ряд прозападных реформ, но Евросоюз обеспокоен, что не видно прогресса в ряде важных направлений. Об этом говорится в декларации, обнародованной 7 сентября на сайте Европейского совета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«ЕС призвал Грузию удвоить свои усилия по дальнейшей консолидации демократии и уменьшению политической поляризации, укреплению верховенства закона, независимости, неподкупности и подотчетности судебных органов, а также борьбе с коррупцией», — говорится в заявлении.

Кроме того, от Грузии ожидают продвижения в вопросах защиты прав сексуальных меньшинств и свободы СМИ, а также увеличения роли гражданского общества. В заявлении подчёркивается важность формирования независимой судебной системы в соответствии с условиями соглашения об ассоциации.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 6 сентября посетил Брюссель для ежегодного отчёта об исполнении условий соглашения об ассоциации. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что все политические силы республики должны вместе работать по вопросам евроинтеграции, а ответственность за объединение лежит на руководстве страны.