Владивосток, 8 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. По параллельному импорту будет ввозиться в Россию новый смартфон американской компании Apple — iPhone 14. Об этом 8 сентября рассказал на Восточном экономическом форуме глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

(сс) Paul Hudson IPhone

«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — сказал он в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о том, разрешена ли новая модель iPhone ко ввозу в Россию.

Отметим, в данный момент продукция компании Apple внесена в список параллельного импорта. При этом ранее глава Минпромторга отмечал, что этот механизм будет действовать в течение всего 2023 года.

Напомним, накануне компания Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Начало продаж стандартных версий намечено на 16 сентября, версий Pro — на 7 октября.