Париж, , 10:21 — REGNUM Национальный совет Франции по возрождению начнет работу в этот четверг, 8 сентября, с выступления главы государства Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Совет рассматривается как инструмент «демократического обновления», но уже оспаривается и даже бойкотируется оппозицией.

Глава государства откроет первую сессию в присутствии около пятидесяти участников, представляющих «жизненные силы нации» в социальной, экономической, политической сферах, здравоохранении и окружающей среде.

После выступления главы государства участники представят свои ожидания и приоритеты в «долгом и открытом диалоге» после коротких презентаций председателя высшего совета по климату и управляющего Банком Франции.

Во второй половине дня премьер-министр Франции Элизабет Борн проведет совещание для определения проектов и установления их долгосрочной реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, торговый баланс Франции снова ухудшился в июле, дефицит достиг 14,5 млрд евро против 13,1 млрд в июне.

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