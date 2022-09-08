Сеул, 8 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Министр земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Вон Хи Рён встретился с послом США в Сеуле Филипом Голдбергом, с которым обсудил сотрудничество в ряде областей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

В ходе встречи посол призвал южнокорейские предприятия увеличить объём инвестиций в транспортную инфраструктуру США, а также обратился к министерству с просьбой оказать содействие в реализации проекта по перемещению посольства США в центр Сеула.

В свою очередь, южнокорейский министр отметил, что Южная Корея и США могут стать отличными партнерами, поскольку южнокорейские компании сильны в строительстве, а американские — в планировании, разработке и финансировании.

Вон Хи Рён также передал обеспокоенность Сеула по поводу принятого в США «Акта снижения инфляции», который, как опасаются в южнокорейском правительстве, может нанести ущерб автопроизводителям из Южной Кореи.