Уфа, 8 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Директора школы заподозрили в получении взятки в крупном размере в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

Сообщается, что к стражам порядка обратился местный житель 1990 года рождения с заявлением о вымогательстве взятки.

Сотрудники полиции предварительно установили, что заявитель организовал группу детей, которые хотели заниматься плаванием под его руководством.

В материалах дела указано, что тренер обратился к директору одной из школ Стерлитамака, в которой имеется бассейн, предложив ему заключить договор аренды площадки для занятия детей плаванием.

«65-летний руководитель учебного заведения за подписание документа потребовал незаконное денежное вознаграждение в размере более 160 тысяч рублей. Данная сумма была определена директором школы из расчетов посещения бассейна определенным количеством детей за определенный период времени», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что 5 сентября сотрудники правоохранительных органов в рабочем кабинете при получении от тренера части взятки в размере 125 тысяч рублей с поличным задержали директора школы, который состоял на должности руководителя этого учреждения с 2018 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения должностным лицом взятки в крупном размере.

«Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Стерлитамаку продолжают оперативное сопровождение расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба.