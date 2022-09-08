Калуга, , 10:23 — REGNUM Около 150 спортсменов из России, Казахстана, Белоруссии, а также Камеруна, Туниса, Индии и Марокко встретятся в Калуге, где с 12 по 16 сентября состоится чемпионат мира по полиатлону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калужской области.

В Калуге впервые пройдет чемпионат мира по полиатлону Министерство спорта Калужской области

В программе соревнований: спринт, бег на выносливость и метание гранаты на стадионе «Юность», плавание во Дворце спорта «Центральный», пулевая стрельба в тире-манеже спортшколы олимпийского резерва «Многоборец» (программа пятиборья).

Калужская область славится традициями полиатлона, где проходят соревнования по нескольким дисциплинам, пришедшим из комплекса ГТО. В 1970-х годах стали проводиться чемпионаты РСФСР и СССР для спортсменов различных возрастных групп. Нормы комплекса ГТО активно сдавали в учебных заведениях и на предприятиях, а чемпионаты краев и областей выливались в спортивные праздники. В августе 1973 года в Калуге был проведён чемпионат РСФСР по многоборью комплекса ГТО на призы журнала «Спортивная жизнь России». В постперестроечное время популярность соревнований по многоборью комплекса ГТО стала заметно падать. И лишь в конце 1990-х годов многоборье комплекса ГТО, именуемого ныне полиатлоном, вновь стало завоевывать популярность в ряде субъектов Российской Федерации. Калужская область — в числе тех регионов, где этот вид многоборья сохранился и сегодня динамично развивается. Зимний и летний полиатлон ежегодно включаются в программу спартакиад среди муниципальных образований области.

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