Салехард, 8 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Два трэкола и новый катер на 40 мест, полностью российского производства, будут задействованы на внутримуниципальных маршрутах на Ямале. В этом году техника поступит на баланс округа и в следующем сезоне выйдет на маршруты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Yanao.ru/ Два ТРЭКОЛА и новый катер на 40 мест пополнят парк пассажирского транспорта в Шурышкарском районе

Катер КС-162 производится на Костромском судомеханическом заводе. На данный момент, готовность судна составляет 70% — собран корпус, смонтированы системы управления. Кроме того, ведутся электромонтажные работы и внутренняя обстройка катера. Катер станет вторым подобным судном в Шурышкарском районе.

Решение о приобретении второго катера было принято из-за увеличения числа пассажиров. Судно рассчитано на 44 пассажироместа, максимальная скорость составляет 40 километров в час. Катер способен ходить по мелководным протокам Оби и принимать пассажиров на борт даже с необорудованного берега.

«Со следующей навигации перевозки по водным магистралям района будет осуществлять новый катер КС-162. Шурышкарцы выбрали для него звучное название — «Стерх». Для нашего района наличие транспорта повышенной проходимости имеет важное значение как в летнее, так и в зимнее время. Благодарен губернатору и правительству округа за поддержку», — отметил Олег Попов, глава Шурышкарского района.

Помимо этого, для муниципальных перевозок между населёнными пунктами Шурышкарского района приобретут два трэкола. Для района такая техника будет закуплена впервые. Ожидается, что техника поступит до конца года к открытию зимних дорог.

Отметим, что трэкол — российский шестиколёсный вездеход на шинах сверхнизкого давления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на новом железнодорожно-автомобильном пароме «Александр Деев», 6 сентября, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России. В мероприятии по видеосвязи принял участие президент РоссииВладимир Путин. Церемония прошла в рамках Восточного экономического форума.

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