Москва, 8 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В условиях предполагаемого падения ВВП России в 2022 году на 3-5% необходимо дать предпринимателям инвестировать в реальное импортозамещение и расширение производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Ключевая ставка один из самых мощных инструментов денежно-кредитной политики заставляет нас в текущих реалиях «аполитично рассуждать», как говорил товарищ Саахов в «Кавказской пленнице», — сказал Ордов. — Монетарная политика в рыночной экономике использует ключевую ставку для создания всеми известного фокуса — с «невидимой рукой рынка», которая должна сдерживать инфляцию, охлаждать экономический и финансовый перегрев. Механизм ключевой ставки для российской экономики привел к вполне очевидным очертаниям «невидимой руки», и это во многом руки спекулянтов и других «лихих» людей с «большой финансовой дороги». В условиях предполагаемого падения ВВП России в 2022 году на 3-5% необходимо дать возможность родным предпринимателям инвестировать в реальное импортозамещение и расширение производства».

Как подчеркнул Ордов, без дешевого фондирования это задача станет утопичной.

«В условиях существенного замедления инфляционных процессов, отсутствия возможности для финансовых спекуляций и лавинообразного вывода капитала открылся коридор для снижения ставки в России до конкурентного с заморскими экономиками уровня, — сказал экономист. — Не стоит оставлять эту «невидимую руку» на горле наших предпринимателей и граждан, использующих кредитные ресурсы. Сейчас уже становится более очевидным, что до 2% ключевой ставки, может, еще надо подождать и потерпеть, но 5% и менее до конца года — не перспектива, а насущная необходимость. Президент заявил о важности суверенитета, так вот в размере ключевой ставки кроется уровень финансового суверенитета».

В свою очередь, финансовый суверенитет, как полагает Ордов, может стать залогом экономической независимости и роста.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам экономиста Вадима Ковригина, предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России уже давно назрели.