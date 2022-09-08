В двух районах Ярославля задержат начало отопительного сезона
Ярославль, 8 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Во Фрунзенском и Дзержинском районах Ярославля задержат запуск отопительного сезона. Информация об этом прозвучала 8 сентября на заседании правительства Ярославской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в регионе досрочно начнётся отопительный сезон. В Ярославле запуск тепла запланирован с 8 сентября. Однако в двух районах областного центра подачу отопления задержат.
И. о. мэра Илья Мотовилов уточнил, что речь идёт не о всём Фрунзенском районе, а о его части, где работает теплоснабжающая компания «АДС». Там продолжаются работы на сетях. По словам Мотовилова, они должны завершиться к 15 сентября.
Также небольшие задержки возможны и в других городах области.
Глава региона подчеркнул, что информировать ярославцев необходимо не только о датах переноса, но и о его причинах.