Ярославль, 8 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Во Фрунзенском и Дзержинском районах Ярославля задержат запуск отопительного сезона. Информация об этом прозвучала 8 сентября на заседании правительства Ярославской области.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в регионе досрочно начнётся отопительный сезон. В Ярославле запуск тепла запланирован с 8 сентября. Однако в двух районах областного центра подачу отопления задержат.

«Не будет пока отопления во Фрунзенском районе. И в связи со сливом системы теплоснабжения магистральных трубопроводов, это в Брагино, займёт 3-5 дней. Слив магистралей это порядка 7 километров и потом их заполнение», — отчитался глава департамента жилищно-коммунального комплекса Алексей Рябченков.

И. о. мэра Илья Мотовилов уточнил, что речь идёт не о всём Фрунзенском районе, а о его части, где работает теплоснабжающая компания «АДС». Там продолжаются работы на сетях. По словам Мотовилова, они должны завершиться к 15 сентября.

Также небольшие задержки возможны и в других городах области.

«Крайне важно информирование жителей. Если мы что-то не можем запустить сегодня по понятным и объективным причинам, то крайне важно, чтобы жители понимали, что тепло будет запущено 10 или 11 числа», — сказал врио губернатора Михаил Евраев.

Глава региона подчеркнул, что информировать ярославцев необходимо не только о датах переноса, но и о его причинах.