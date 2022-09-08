Шебекинский район, Белгородская область, , 10:22 — REGNUM К консервации домов и подключению их к системе отопления приступают власти в приграничном посёлке Середа Белгородской области. Об этом 8 сентября в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Жителей приграничного посёлка после обстрелов со стороны б. УССР временно отселили в санаторий. Накануне с ними встретился глава региона. По его словам, общение получилось «непростое», люди переживают за своё имущество и домашних животных, но обстановка пока не позволяет им вернутся домой. На зиму власти законсервируют домовладения, подключат их к системе отопления, все затраты по расходным материалам и коммунальным услугам возьмёт на себя региональный бюджет.

«Важно — без согласия каждого жителя войти в дом никто не имеет права, поэтому, прежде чем подключать и запускать новую систему отопления, постараемся вывезти каждого жителя к нему домой, в том числе, чтобы забрать зимние вещи. Есть молодые семьи, которые хотят переехать, мы готовы помогать. Например, выбрать новый участок муниципальной земли с возможностью подведения всех коммуникаций и предоставлением ипотечного кредита с льготной ставкой в 0,01%», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Середа впервые подвергся обстрелу в середине мая, осколочное ранение получил один мирный житель.