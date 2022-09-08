Ялта, Крым, , 10:15 — REGNUM Ход расследования уголовного дела по факту убийства мужчины в Ялте поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России решением председателя СКР Александра Бастрыкина. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Глава СКР поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту причинения смертельного ранения мужчине в городе Ялте.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября между тремя жителями Ялты произошел конфликт, один из них получил множественные удары ножом. Пострадавшего его же обидчики привезли на машине в больницу, а затем скрылись. Позже пострадавший от ранений скончался.

В МВД Крыма заявили, что были установлены оба других участника конфликта, один из них признался в том, что ранения оппоненту нанес именно он, второго после опроса отпустили. Этот факт вызвал широкий общественный резонанс, вечером 7 августа у здания полиции стали собираться люди с требованием провести объективное расследование.

В настоящее время задержаны оба мужчины, уголовное дело, возбуждённое полицией, передано для расследования Главному следственному управлению СКР по Крыму и Севастополю.

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