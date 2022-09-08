Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Вероятность того, что член гиперпрогрессивного крыла Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес станет американским президентом, крайне невелика из-за «ненависти» большинства граждан к женщинам. Об этом Окасио-Кортес заявила в вышедшем 7 сентября интервью с журналом GQ.

Александрия Окасио-Кортес Dimitri Rodriguez

По ее словам, хотя она пытается сохранять веру в то, что все возможно, благодаря ее опыту работы в Конгрессе она смогла понять, «насколько глубоко и бессознательно, а также сознательно так много людей в этой стране ненавидят женщин».

«Кроме того, они ненавидят еще и цветных женщин», — добавила Окасио-Кортес, которую в статье назвали » политическим голосом поколения » и » настоящей культурной знаменитостью ».