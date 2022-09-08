Прогрессивная женщина-демократ объяснила, почему ей не стать лидером США
Вашингтон, 8 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Вероятность того, что член гиперпрогрессивного крыла Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес станет американским президентом, крайне невелика из-за «ненависти» большинства граждан к женщинам. Об этом Окасио-Кортес заявила в вышедшем 7 сентября интервью с журналом GQ.
Dimitri Rodriguez
Александрия Окасио-Кортес
По ее словам, хотя она пытается сохранять веру в то, что все возможно, благодаря ее опыту работы в Конгрессе она смогла понять, «насколько глубоко и бессознательно, а также сознательно так много людей в этой стране ненавидят женщин».
«Кроме того, они ненавидят еще и цветных женщин», — добавила Окасио-Кортес, которую в статье назвали »политическим голосом поколения» и »настоящей культурной знаменитостью».
«Люди задают мне вопросы о будущем. И на самом деле, я даже не могу сказать вам, буду ли я жива в сентябре. И это очень сильно давит на меня. И дело не только в правом крыле. Женоненавистничество выходит за рамки политической идеологии: левой, правой, центра», — продолжила она.