Москва, 8 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Данные о новых преступлениях киевских нацистов зафиксируют российские следователи. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Уточняется, что в результате обстрела киевскими вооруженными формированиями Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское Донецкой Народной Республики (ДНР) был ранен один мирный житель. Кроме того, добавляется, что два мирных жителя погибли, подорвавшись на мине ВСУ в поселке городского типа Нижнее в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«В рамках уголовных дел следствие установит обстоятельства этих преступлений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли населённые пункты Верхнеторецкое, Зайцево и Новосёловка в ДНР.