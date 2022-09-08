Париж, 8 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Торговый баланс Франции снова ухудшился в июле, дефицит достиг 14,5 млрд евро против 13,1 млрд в июне, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные таможни.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Импорт, обусловленный ростом счетов за электроэнергию, составил 63,3 млрд евро и рос быстрее, чем экспорт, который достиг 48,7 млрд евро», — говорится в пресс-релизе таможни.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что хочет, чтобы Франция вернулась к профициту торгового баланса «в течение десяти лет».

Как сообщало ИА REGNUM, французские парламентарии захотели узнать, какие конкретно суммы тратит Франция на опосредованное участие в продолжающемся на территории б. УССР конфликте.

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