Пекин, 8 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Объем торговли между Китаем и Индией за первые восемь месяцев 2022 года достиг $91,2 млрд, увеличившись на 16% в годовом исчислении, показали свежие данные, опубликованные Главным таможенным управлением Китая, сообщает 7 сентября агентство Сньхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Экспорт Китая в Индию сохранил высокие темпы роста в 33,9% в августе, хотя и на 3,1 процентных пункта ниже, чем темпы роста в июле. Ежемесячный объем экспорта Китая в Индию в августе достиг $9,95 млрд, в то время как импорт из Индии за месяц составил $1,49 млрд.

В настоящее время Индия стала пятой по величине экономикой в мире, обогнав Великобританию. Однако в отчете Indian Express приводятся данные министерства торговли и промышленности Индии о том, что рост экспорта страны замедлился до 2,1% в июле, сократившись на 1,2% в августе до девятимесячного минимума в $33 млрд из-за снижения глобального спроса.

Директор исследовательского отдела Института национальной стратегии при Университете Цинхуа Цянь Фэн заявил Global Times, что экономические структуры Китая и Индии имеют сильную взаимодополняемость.