Пенза, 8 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Россия по итогам 2022 года — одна из немногих в мире стран, которая сможет продемонстрировать рост сельскохозяйственного производства и получить высокие урожаи всех ключевых культур. Об этом 8 сентября заявил депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полки полны продуктов

С его слов, в этом году урожай зерна в стране ожидается на уровне 130 млн тонн, против 120,6 млн тонн зерна в 2021 году. Аграрии Пензенской области тоже внесли свой вклад. В регионе уже намолочено более 3 млн тонн зерна.

«Россия обеспечила себе продовольственную безопасность», — заключил Руденский.

Напоминаем, в Пензенской области собрали более 3 млн тонн зерна. Этого удалось достичь с помощью внедрения современных технологий и качественных удобрений, заявил глава региона Олег Мельниченко.

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