Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарёв всё же заплатит штраф за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение о наложении на него штрафа в размере 40 тыс. рублей вынес ранее Чкаловский райсуд. Это произошло 1 июля. Однако защита подала апелляционную жалобу. Но облсуд рассмотрел доводы, материалы дела и оставил решение без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Холодарёв был арестован на 15 суток за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций. Поводом стал репост в социальной сети фильма, подготовленного одной из таких организаций.

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