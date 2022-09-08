Екатеринбург, 8 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарёв всё же заплатит штраф за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Решение о наложении на него штрафа в размере 40 тыс. рублей вынес ранее Чкаловский райсуд. Это произошло 1 июля. Однако защита подала апелляционную жалобу. Но облсуд рассмотрел доводы, материалы дела и оставил решение без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Холодарёв был арестован на 15 суток за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций. Поводом стал репост в социальной сети фильма, подготовленного одной из таких организаций.